Илья Середюк посмотрел на первую тренировку новокузнецкого «Металлурга»

Хоккеисты «Металлурга» вышли из отпуска. Фото: metallurg-nk.ru.

Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» вернулись из отпкуска и начали подготовку к новому сезону. Первую тренировку команды на льду «Арене имени Короленко» посетили губернатор Илья Середюк вместе с мэром города Денисом Ильиным.

«Приехала наша основная команда, сегодня идет сыгрывание состава, тренировка вратарей. С 1 августа начнет играть обновленный состав основной команды. Две недели назад приступила к тренировкам молодежная команда», - доложил градоначальник губернатору.

Как сообщили в пресс-службе «Металлурга», команда будет тренироваться в Новокузнецке до 23 августа, после чего отравится на предсезонный турнир в Санкт-Петербург.

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