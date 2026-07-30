Волонтеры рассказали о судьбе волчонка, найденного в лесу

Фото: зооцентр "Дино".

Волчонок, которого в начале мая обнаружили в лесу Суровикинского района Волгоградской области, живет в центре «Дино» и получает полноценное питание. Об этом сообщает сайт «Горвести».

Малыш был найден еще слепым щенком 5 мая. Люди выходили его и в июле передали под опеку диновцев. В центре животное обработали, привили и занялись его воспитанием.

«Пока наш подопечный в вольере находится один. Но обязательно подберем ему компанию. Либо поселим к нашим канадским волчатам, либо с щенком собаки. Такие животные хорошо уживаются. Одиноким он точно не останется. Ведь волки - социальные животные, они всегда живут в группах», - рассказала руководитель «Дино» Анжела Макарова.

Сейчас волонтеры задумались над именем найденышу и попросили помощи жителей, чтобы они помогли назвать малыша.

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