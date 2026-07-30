Более 270 аптечек разместили в общественных местах Кемерова

В Кемерове аптечками первой помощи уже укомплектованы 274 предприятия и организации. Об этом сообщили в городской администрации.
Аптечки появились на предприятиях ЖКХ и благоустройства, в торговых точках, а также в детских садах, школах, учреждениях соцзащиты, на объектах культуры и спорта.
Все места, где имеются медицинские наборы, обозначены специальными указателями, чтобы любой прохожий мог оперативно сориентироваться.
Ранее мы писали, что в Кузбассе два подростка и их совершеннолетний приятель угнали авто ради забавы.