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НовостиОбщество30 июля 2026 8:47

Более 270 аптечек разместили в общественных местах Кемерова

В Кемерове в людных местах размещают аптечки – они уже есть по 274 адресам
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Антон Мелентьев | Газета «Кемерово».

Фото: Антон Мелентьев | Газета «Кемерово».

В Кемерове аптечками первой помощи уже укомплектованы 274 предприятия и организации. Об этом сообщили в городской администрации.

Аптечки появились на предприятиях ЖКХ и благоустройства, в торговых точках, а также в детских садах, школах, учреждениях соцзащиты, на объектах культуры и спорта.

Все места, где имеются медицинские наборы, обозначены специальными указателями, чтобы любой прохожий мог оперативно сориентироваться.

Ранее мы писали, что в Кузбассе два подростка и их совершеннолетний приятель угнали авто ради забавы.