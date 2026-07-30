Мошенник трижды продал несуществующий прицеп жителям Кемерова

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровские полицейские задержали в Новгородской области мошенника, который торговал несуществующими прицепами. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвами афериста стали трое кемеровчан. Все они нашли на сайте объявление о продаже автоприцепа и перевели продавцу предоплату в размере 50 % от стоимости техники. После чего владелец прицепа переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила около 75 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли афериста - им оказался 26-летний мужчина цыганской народности из города Чудово Новгородской области. Мужчину задержали и доставили в Кузбасс. Он стал фигурантом трех уголовных дел о мошенничестве.

Ранее мы писали, что Новокузнецк затопило из-за сильного ливня, а также в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади.