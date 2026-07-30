Фитнес-тренер рассказала, какие упражнения делать, чтобы влезть в купальник

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Впереди – еще целый месяц лета и множество возможностей отдохнуть на пляжах. Фитнес-тренер Кристина Колоколова рассказала Горсайту, какие упражнения делать, чтобы быстро привести себя в форму.

Специалист посоветовала, в первую очередь, пересмотреть питание: включить в рацион больше белка, овощей и фруктов. Во-вторых, следует уделить особое внимание спине, МФР и растяжке - это поможет снять напряжение с мышц, разогнать лимфу, согнать отеки и уменьшить целлюлит.

Самым энергозатратным летним видом спорта тренер назвала велосипедный — примерно 1000 кк/час. Чуть меньше можно потратить, катаясь на роликовых коньках – около 650 кк/час. На третьем месте расположилось плавание — примерно 500кк/час.

В домашних условиях специалист предлагает использовать степпер или мини-беговую дорожку. Это помогает повысить дневную активность, не выходя из дома.

Кроме того, Кристина Колоколова посоветовала три упражнения, которые можно выполнять дома без инвентаря.

1. Приседания с собственным весом. Нужно встать прямо, стопы чуть шире плеч, носки слегка развернуты наружу, грудь раскрыта, плечи опущены. На вдохе плавно отвести таз назад и опуститься до параллели бедра с полом. На выдохе мощно оттолкнуться всей стопой от пола, напрягая ягодицы в верхней точке.

2. Ягодичный мостик с задержкой на одной ноге. Лечь на спину, руки вдоль тела ладонями вниз, колени согнуты под прямым углом. Оторвать таз от пола и напрячь ягодицы. Подняться до прямой линии «колени-таз-плечи». Перенести вес на левую ногу, а правую оторвать от пола и выпрямить в колене. Задержаться в этом положении на 20–30 секунд. Медленно опустить таз на пол и сменить ногу.

3. Альпинист (Скалолаз). Сделать планку на прямых руках. На выдохе оторвать правую ногу от пола и потянуть колено к груди. На вдохе вернуть ногу обратно. Повторить то же самое другой ногой. Похоже на бег в упоре лежа.

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