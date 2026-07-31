Кузбасский космонавт Гребенкин приступил к тренировкам на «Союзе»

Фото: Павел Швец / Центр подготовки космонавтов.

Кузбасский космонавт Александр Гребенкин приступил к тренировкам на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС». Наш земляк вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и астронавтом NASA Маркосом Берриосом входит в состав дублирующего экипажа МКС-76.

Как рассказали в Центре подготовки космонавтов, на тренировке экипаж отработал предстартовую подготовку, выведение на околоземную орбиту, автоматическое причаливание, а также стыковку космического корабля «Союз» к малому исследовательскому модулю «Рассвет».

«Моя задача – работать строго по бортовой документации и по указаниям командира. Также важно было отработать совместные действия экипажа», – пояснил бортинженер Александр Гребенкин.

Основной целью первой совместной тренировки экипажа было распределение обязанностей членов экипажа.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.