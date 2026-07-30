Фото: Кемеровский музей ИЗО.

Несколько дней назад сотрудники Музея изобразительных искусств Кузбасса заметили забавного голубя, который заглянул в приоткрытую дверь, словно интересуясь, чего там внутри показывают. У работников сразу же родилась ассоциация – даже птицы хотят попасть на уникальную выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм» из фондов Пушкинского музея, которая сейчас проходит в Кемерове.

«У нас большой поток посетителей на выставку импрессионистов – несмотря на летний сезон отпусков, посетители приходят с утра до вечера. А теперь вот и птица как будто пытается попасть на экспозицию. Мы решили обыграть этот забавный факт, так появилась мысль создать комикс», - рассказала специалист по связям с общественностью музея ИЗО Любовь Шитова.

Совместно придумали идею и диалоги, а воплотила задумку в жизнь дизайнер музея, по образованию художница Екатерина Рерих. Она создала иллюстрации на основе фотореференсов – реальных фотографий. Они помогли проработать детали, так чтобы здание музея на картинках стало узнаваемо.

Эскиз, из которого родился комикс. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сначала автор создала эскиз от руки, а потом дорисовывала иллюстрации в «Фотошопе». Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для создания иллюстраций автор использовала фотореференсы. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этапы создания комикса. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Получилось, действенно, реалистично: табличка с названием музея, входная дверь и даже горшок с петуньями на крыльце – все как настоящее.

Главным героем комикса стал тот самый любопытный голубь. Гуляя по городу, он увидел, что в музее проходит выставка импрессионистов, и тоже захотел увидеть произведения искусств. А в дверь заглянул, чтобы уточнить: сколько птиц нужно для того, чтобы была экскурсия?

Фото: Кемеровский музей ИЗО.

Сотрудники музея разместили забавный комикс в соцсетях учреждения – работа вызывала большой отклик среди подписчиков. Сейчас девушки раздумывают над тем, чтобы создать целую серию комиксов, тем более, что голубь постепенно становится местной достопримечательностью: теперь регулярно заглядывает в музей! А ведь птицы прилетают посидеть и на крыше музея – они тоже могут послужить источником вдохновения для создания сценок в комиксе.

Ранее мы рассказывали, что на выставке «Искусство впечатления. Импрессионизм» представлены работы выдающихся художников Поля Сезанна, Гюстава Кубре, Камиля Писсаро. Отдельный зал посвящен работам русских художников, писавших в манере импрессионистов. Выставка будет работать до 23 августа.

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