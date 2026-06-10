В Кемерово привезут картины известных художников-импрессионистов

Фото: Минкульт Кузбасса.

Жители Кемерова смогут увидеть полотна выдающихся импрессионистов XIX–XX веков на выставке «Искусство впечатления. Импрессионизм». Об этом сообщили в министерстве культуры Кузбасса.

Экспозиция из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва) откроется в Музее изобразительных искусств 26 июня. Посетителям представят работы Поля Сезанна, Гюстава Кубре, Камиля Писсаро.

Выставку дополнят работы русских художников из собрания Музея ИЗО Кузбасса, писавших в манере импрессионистов. На примере работ Александра Куприна, Александра Лабаса, Валерия Пименова гости увидят, как опыт французского искусства интерпретировался нашими художниками.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы.

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