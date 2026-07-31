В Кемерове на выходных ограничат движение транспорта у КузГТУ

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на выходных изменится организация дорожного движения у главного корпуса КузГТУ из-за проведения Всероссийских соревнований по тактической подготовке. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20:00 субботы, 1 августа, до 08:00 воскресенья, 2 августа, будет запрещена стоянка на дороге вдоль парковки у здания №28 по ул. Весенней и на самой парковке.

С 08:00 до 18:00 2 августа машины не смогут проехать по ул. Весенней от ул. Красноармейской до ул. Демьяна Бедного, по дороге у площади Волкова и на парковке у здания №28 по ул. Весенней.

Фото: администрация г. Кемерово.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.