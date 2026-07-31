В Кемерове проданы все квартиры в первом доме КРТ

Фото: пресс-служба АПК.

В первом доме жилого комплекса «Наследие» в зоне комплексного развития территории в Кемерове проданы все квартиры, несмотря на высокую ключевую ставку. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в ходе рабочего объезда.

Жилой комплекс возводится в микрорайоне 58Б Заводского района, на месте, где раньше были дома частного сектора. Застройщик планирует построить 104 тысячи кв. метров жилья и детский сад на 300 мест.

Еще один подрядчик (из Екатеринбурга, он уже зарегистрировался в Кузбассе) заходит на площадку в микрорайоне 11/1. Здесь построят 185 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.