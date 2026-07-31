В Кузбассе гендиректор получила условный срок за мошенничество на 11 млн рублей

Фото: объединенный пресс-центре судов Кемеровской области.

В Осинниках вынесен приговор генеральному директору строительной компании по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Женщина заключила с администрацией округа 28 муниципальных контрактов на приобретение квартир для льготников, в том числе детей-сирот. При этом стоимость жилых помещений директор искусственно завысила. В итоге ущерб бюджету составил более 11 млн рублей.

В ходе расследования руководительница признала вину и вернула деньги. Суд назначил ей 3 года и 3 месяцав лишения свободы условно, а также штраф в размере 700 000 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.