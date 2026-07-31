В минздраве рассказали о ремонте роддома №3 в Новокузнецке

Фото: минздрав Кузбасса.

Уже на следующей неделе подрядчик приступит к покраске стен в здании роддома №3 в Новокузнецке. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Ремонт акушерского стационара находится на контроле губернатора Кузбасса, поэтому контролируется каждый этап проведения работ. Сегодня в стационаре прошел очередной строительный штаб.

«На сегодняшний день в инфекционном и хозяйственном блоках залита стяжка пола, завершается возведение перегородок. На четвертом этаже начали укладку кафельной плитки, залили бетонную стяжку пола. Одновременно бригады выполняют электромонтажные, сантехнические и отделочные работы», - рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.