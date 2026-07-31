В Кузбассе почти восемь тысяч ветеранов-угольщиков получат бесплатный уголь

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе бесплатный пайковый уголь получат 7 995 ветеранов-угольщиков – это работники отдельных ликвидированных предприятий, в которых на момент закрытия имелась доля собственности государства. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На сегодняшний день топливо доставили уже 2368 ветеранам. Всего пока отгружено более 18 тысяч тонн угля - это треть от всего объема, заложенного в государственных контрактах на 2026 год. Так, уголь начали выдавать в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Киселевске, Березовском, Анжеро-Судженске, Осинниках, Калтане, Междуреченске.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.