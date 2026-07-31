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НовостиОбщество31 июля 2026 18:00

Погода в Кузбассе 1 августа 2026 года: дожди, грозы и жара до +30 градусов

В Кузбассе 1 августа 2026 года ожидается жара до 30 градусов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе в первый день августа будет жаркая, но дождливая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночные часы температура воздуха составит +13...+18 градусов, днем прогреется до +25...+30 градусов. Ветер - западный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах - сильные дожди. Местами туманы.

Погода в Кемерове 1 августа 2026 года

В Кемерове ночью температура составит +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов. Ветер - западный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Кратковременный дождь, днем гроза. Возможен туман.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.