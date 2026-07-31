В Кузбассе мужчина получил 3 года колонии за организацию узла связи

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке осудили 27-летнего жителя Новосибирской области за организацию узла связи для телефонных мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина арендовал три квартиры в Новокузнецке, где установил абонентские терминалы пропуска трафика – симбоксы, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Благодаря оборудованию приятели новосибирца обзванивали людей и под видом работников различных служб убеждали их перевести деньги на «безопасные счета». От действий аферистов пострадали шестеро человек из разных регионов России, а сумма ущерба составила более 680 000 рублей.

Суд признал новосибирца виновным и назначил 3 года колонии общего режима и штраф в размере 500 000 рублей.

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