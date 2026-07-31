За сутки от жителей Кузбасса поступило 4 сообщения о появлении медведей

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В Таштагольском округе медведи стали чаще выходит к людям: только за последние сутки в ЕДДС поступило четыре сообщения о появлении хищников. В администрации рассказали, какие алгоритмы действия существуют в таких ситуациях.

Всего с начала весны жители 66 раз сообщали спасателям о выходе хищника из леса, за июль – уже 28 раз. Все подобные сигналы передаются охотоведам и в полицию. По закону на территории населенного пункта охотники не имеют права применять огнестрельное оружие. Такие полномочия есть только у правоохранительных органов и то в случае реальной угрозы.

В администрации призвали сообщать о появлении медведей только реальных очевидцев событий, а не тех, кто узнал о животном от соседей, родственников, из соцсетей. Поскольку для специалистов важны детали поведения хищника – это поможет сделать выводы о степени опасности зверя.

«Медведь - зверь умный и скрытный. Если вы его увидели, значит, у него не было агрессивных намерений. Он пришел за легкодоступной пищей», - сказал главный государственный инспектор Петр Дурновцев.

Специалист отметил, что часто медведь не понимает, где заканчивается его территория. Это связано с тем, что многие участки не огорожены, не выкашиваются, там есть открытые компостные кучи и пищевые отходы.

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