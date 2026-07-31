Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове начали ремонтировать улицу Марковцева — участок от бульвара Строителей до Ленинградского проспекта. Выполнение работ проверил губернатор Илья Середюк.

Планируется полностью привести в порядок проезжую часть: от снятия старого слоя до нанесения новой дорожной разметки. Работы разбиты на этапы, чтобы не создавать длительных перекрытий для автомобилистов. Завершить ремонт планируется до конца августа.

Напомним, что финансирование на ремонт улицы выделили из сэкономленных средств. Кроме того, дорожное строительство в городе ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Всего в 2026 году по нацпроекту на обновление уличной сети будет около миллиарда рублей.

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