В Кузбассе участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе участники СВО смогут путешествовать по региону на льготных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Для участников СВО и членов их семей теперь доступны скидки на проживание в гостиницах, отелях, базах отдыха, а также на питание, прокат снаряжения, экскурсии и другие туристические услуги. Размер и перечень льгот варьируются в зависимости от конкретной организации.

Полный список скидок можно найти на сайте Агентства по туризму Кузбасса.

Ранее мы писали, что в Кемерове проданы все квартиры в первом доме КРТ, а также в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - больше, чем в прошлом году.