Кузбасские медики впервые установили пациентам «механические сердца»

Фото: пресс-служба АПК.

Специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний впервые в Кузбассе установили пациентам специальные устройства, которые помогают сердцу перекачивать кровь – это одна из самых сложных и современных технологий в кардиохирургии.

«Механическое сердце» работает как насос: забирает кровь из ослабленного желудочка и перекачивает в аорту, снабжая организм кислородом так же эффективно, как здоровое сердце. Аппарат питается от внешнего блока с аккумуляторами, который пациент всегда носит с собой.

Как рассказали в пресс-службе АПК, первыми пациентами кузбасских врачей стали 62-летний житель Кемерова, который больше 20 лет жил с тяжелой сердечной недостаточностью, и 50-летний мужчина, перенесший нескольких инфарктов, из-за чего его сердце в любой момент могло отказать.

Обоим пациентам операция подарила возможность вернуться к полноценной жизни: работать, заниматься домашними делами и даже небольшой физической нагрузкой.

Напомним, что развивать современные методы лечения врачам помогает реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который запущен по решению Президента Владимира Путина.

Ранее мы писали, что в Кемерове проданы все квартиры в первом доме КРТ, а также в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - больше, чем в прошлом году.