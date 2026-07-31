Президент России на встрече с главой РЖД попросил «не забывать горняков»

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Президент России Владимир Путин, заслушивая доклад генерального директора РЖД Олега Белозерова, попросил его не забывать горняков.

В ходе встречи Белозеров отметил рост экспорта не угольных грузов: увеличение объемов перевозок хлебных грузов, удобрений, грузов в контейнерах. При этом он добавил, что компания четко выполняет поручение главы государства «по соглашению о вывозе угля из Кемерово».

«Не забывайте горняков, не забывайте. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно», — сказал Путин.

На слова главы государства оперативно отреагировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Спасибо президенту за чуткое отношение к нуждам Кузбасса и оперативную поддержку отрасли!», - прокомментировал встречу глава региона в своих соцсетях.

Ранее мы писали, что в Кемерове проданы все квартиры в первом доме КРТ, а также в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - больше, чем в прошлом году.