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НовостиЧто происходит31 июля 2026 12:38

В Кузбассе женщина нашла в реке ружье и патроны

Жительница Кузбасса передала правоохранителям найденное в реке ружье
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Беловском округе 40-летняя женщина нашла в реке оружие и два боеприпаса различного калибра. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Во время отдыха с семьей женщина заметила старое заржавевшее ружье. О своей находке она сообщила правоохранителям. Предположительно, оружие является двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ-63. Его точные характеристики, техническое состояние и происхождение будут установлены специалистами после исследования.

Женщина может рассчитывать на денежное вознаграждение от 2 000 до 5 000 рублей за то, что сдала оружие.

Ранее мы писали, что кузбасские медики впервые установили пациентам «механические сердца».