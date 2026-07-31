В Кузбассе женщина нашла в реке ружье и патроны

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Беловском округе 40-летняя женщина нашла в реке оружие и два боеприпаса различного калибра. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Во время отдыха с семьей женщина заметила старое заржавевшее ружье. О своей находке она сообщила правоохранителям. Предположительно, оружие является двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ-63. Его точные характеристики, техническое состояние и происхождение будут установлены специалистами после исследования.

Женщина может рассчитывать на денежное вознаграждение от 2 000 до 5 000 рублей за то, что сдала оружие.

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