В Кузбассе 25-летняя девушка отправится на 7 лет в колонию

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор 25-летней девушке, которая обвинялась в распространении наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В январе этого года сотрудники ДПС заметили новокузнечанку в районе садового общества: она вышла из леса, и, поняв, что рядом патрульное авто, выбросила в снег сверток и бросилась бежать. Полицейские поймали сбытчицу. Оказалось, что девушка выполняла функции курьера. Она на такси приехала из Мысков в Новокузнецк, чтобы по координатам получить оптовую партию запрещенных веществ и разложить по тайникам. В поднятом ею свертке находилось 45 упаковок синтетичного наркотикама.

Ближайшие семь лет девушка проведет в колонии общего режима.

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