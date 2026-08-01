Для пострадавших от ливней жителей Новокузнецка подготовили ПВР

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Значительная часть Орджоникидзевского района находится в зоне подтопления из-за мощных ливней, обрушившихся на Новокузнецк. Глава города Денис Ильин предложил местным жителям переехать в пункты временного размещения.

По данным городских властей, за месяц в Новокузнецке выпало 210 мм осадков — это в 3 раза выше месячной нормы! Причем ливни продолжаются. В Орджоникидзевском районе сейчас в Томи высокий уровень воды, которая не дает уходить поверхностным водам.

«Сейчас ликвидируем последствия рекордных проливных дождей. Расчищаем русла и водопропускные трубы, укрепляем оголовки, организовали дополнительный водоотвод на участке Саранская — Анадырская. Воду из накопительного озера сбрасываем в курью реки Дружинина. В самых низких местах — на переулке Зыряновском и на Черском — круглосуточно работают помпы, откачиваем воду», - сообщил мэр.

Денис Ильин отметил, что пункты временного размещения готовы принять пострадавших от подтоплений.

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