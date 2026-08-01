В Кемерове спортплощадку обновили после обращения к губернатору

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове привели в порядок многофункциональную спортивную площадку на улице Притомская Набережная, 1А. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

С просьбой обновить «коробку» кемеровчане обратились на прямой эфир губернатора Кузбасса Ильи Середюка 28 июля. Глава региона дал поручение привести в порядок площадку в течении недели.

«Отремонтировали и покрасили лавочки, повесили новые сетки, очистили территорию от поросли, покрасили теннисные столы. Площадка полностью готова и ждет любителей спорта, как взрослых, так и детей. Здесь можно играть в баскетбол, футбол, настольный теннис», - отчитался глава города в субботу, 1 августа.

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