Подросток на мотоцикле насмерть разбился в Кемерове

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове 17-летний подросток разбился насмерть на кроссовом мотоцикле. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло утром 1 августа на улице Радищева. Юноша ехал по тротуару, но не справился с управлением и врезался в дерево, а затем в опору освещения. В результате аварии подросток погиб на месте, а его 24-летний пассажир был госпитализирован с различными травмами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Полиция Кузбасса напоминает: кроссовые мотоциклы являются спортивным инвентарем, не предназначены для дорог общего пользования и не должны двигаться по тротуарам. Родителям несовершеннолетних следует исключить доступ подростков к управлению подобной техникой», - отметили в полиции.

Ранее мы писали, что в Кемерове спортплощадку обновили после обращения жителей к губернатору.