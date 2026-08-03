В Кузбассе на стройке обнаружили нелегальных мигрантов

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Юрге в ходе рейда по стройкам полицейские обнаружили иностранцев, которые работают в нашей стране незаконно. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ответственности были привлечены пятеро мужчин. По решению суда им были назначены штрафы по 2 000 рублей. Кроме того, на одного мигранта, который попытался скрыться при виде правоохранителей, составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Мужчине также придется выплатить штраф в размере 2 000 рублей.

Кроме того, решается вопрос о привлечении работодателя к ответственности за незаконное привлечение к работе иностранцев.

Ранее мы писали, что мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек.