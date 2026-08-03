В Кемерове мужчина получил 9 лет за убийство девушки-блогера

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В Кемерове вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве девушки-блогера. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Трагедия произошла в ночь на 21 февраля 2024 года в квартире, которая сдавалась потсуточно. Мужчина изрезал свою сожительницу ножом, а также нанес несколько ударов твердым тупым предметом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По желанию обвиняемого дело рассматривали присяжные заседатели. Они признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Суд с учетом вердикта присяжных назначил мужчине 9 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда матери, брату и сыну погибшей на общую сумму 3,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек.