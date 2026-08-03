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НовостиОбщество3 августа 2026 8:03

Федеральный банк расширяет географию стажировок для молодых специалистов до 85 городов

Банк ВТБ открывает новый сезон программы стажировок ВТБ Юниор. Принять участие в программе могут студенты старших курсов и выпускники вузов и ссузов

В этом году программа охватит 85 городов России. Общее количество стажёров - 904 человека. Предусмотрены два формата:

- годовая стажировка в головном офисе в Москве (265 мест);

- полугодовая стажировка в региональных отделениях (два потока по 320 человек, всего 640 мест).

За каждым участником закрепляется наставник из числа сотрудников банка. По окончании стажировки лучшие стажёры могут получить предложение о постоянной работе. Напомним, что программа действует с 2015 года (в регионах - с 2019 года).