В Кузбассе построят новый логистический центр

Фото: пресс-служба АПК.

В Березовском построят новый транспортно-логистический центр, который откроет кратчайший путь к рынкам Ирана и Индии. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк после посещения объекта.

Современный узел для международного транспортного коридора «Север — Юг» создает компания «Алэнси». Сейчас значительная часть грузов из Сибири идет через перегруженный Московский транспортный узел. Новый хаб позволит упростить маршруты, сократить сроки и стоимость перевозок.

«Для экономики Кузбасса это новые рабочие места, около 100 млн рублей налоговых отчислений ежегодно, оптимизация логистических затрат наших промышленников. Кроме того, это станет важным шагом к уходу экономики Березовского от угольной зависимости», - сказал глава региона.

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