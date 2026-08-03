«За все схватился и прогорел»: комик из Кузбасса рассказал об участии в шоу «Погоня»

Фото: ТНТ.

Известный комик из Кузбасса вновь стал участником ТВ-шоу – на этот раз наш земляк попробовал свои силы в спортивном проекте «Погоня» на ТНТ. Шоумен испытал возможности своего организма в надежде выиграть денежный приз, чтобы сделать операцию по пересадке волос.

В новом выпуске «Погони» собрались те, кто уже проявлял себя в этом проекте и успешно убегал от ловцов. Среди них - Дмитрий Конышев.

Однако в этот раз игра для кузбассовца закончилась поражением. В момент, когда комик спрятался от ловцов, его заметили.

«Вижу, как идет ловец и смотрит мне в глаза, я понимаю, что это конец. Надо было бросить все гаджеты и просто бежать, а я СДВГшник - за все схватился и прогорел», - раздосадовано рассказал Дмитрий.

Победителями выпуска стали инфлюенсер Мария Погребняк и ловец Станислав Серегин. На двоих они заработали 450 тысяч рублей.

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