Губернатор Кузбасса проинспектировал укрытие в подвале техникума

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил убежище, оборудованное в подвале политехнического техникума в Березовском.
Для студентов подготовлены два укрытия, расположенные в помещения бывших тиров. Разместиться здесь смогут 620 человек.
Глава региона проверил наличие указателей, мест для размещения, освещения, а также аптечки.
«По моему поручению аптечки доукомплектовали жгутами», - отметил губернатор.
Ранее мы писали, что мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек, а также Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году.