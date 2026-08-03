Губернатор Кузбасса проинспектировал укрытие в подвале техникума

В подвале политехнического техникума организовали два помещения на 620 человек. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил убежище, оборудованное в подвале политехнического техникума в Березовском.

Для студентов подготовлены два укрытия, расположенные в помещения бывших тиров. Разместиться здесь смогут 620 человек.

Глава региона проверил наличие указателей, мест для размещения, освещения, а также аптечки.

«По моему поручению аптечки доукомплектовали жгутами», - отметил губернатор.

Ранее мы писали, что мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек, а также Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году.