В краеведческом музее Междуреченска создадут интерактивную экспозицию о подвиге шорцев в годы войны при поддержке ВТБ

Реализация проекта стала возможно благодаря выигранному гранту благотворительного фонда «ВТБ Страна», программы поддержки краеведческих музеев России «Красота внутри». Гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев в 55 регионах страны.

Экспозиция междуреченского музея будет включать интерактивные элементы: короткофокусные проекторы для смены сюжетов, цифровые стенды и интерактивную карту боев с участием земляков. Реалистичные манекены с этническими особенностями, макеты оружия и предметы быта воссоздадут атмосферу 1940-50-х годов.

Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Одна из задач - превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.

Программа охватывает все регионы и продлится до конца 2027 года. В результате нескольких этапов конкурса его победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках поддержки ВТБ будет выделено до 100 млн рублей.