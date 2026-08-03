Жителей Кемерова позвали на «Спортивную волну»

Фото: администрация г. Кемерово.

Жителей Кемерова пригласили на праздник «Спортивная волна: движение, энергия, радость!». Он пройдет 8 августа в Комсомольском парке.

Как рассказали в городской администрации, гостей ждет встреча с легендами спорта Кузбасса, которые примут участие в открытии мероприятия, а также семейные забеги, гиревое шоу и мастер-классы по восточным практикам. Кроме того, состоится концерт с участием творческих коллективов города.

Ранее мы писали, что мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек, а также Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году.