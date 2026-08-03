В Кузбассе подростка с ментальными нарушениями сочли «подозрительным мужчиной»

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Сегодня полиция Новокузнецка обнаружила в соцсетях информацию о «подозрительном мужчине» на самокате, который зашел за женщиной в подъезд. Несмотря на то, что заявлений по данному факту не поступало, правоохранители проверили данные. Оказалось, что история, описанная в соцсетях, совсем не соответствует действительности.

«Подозрительным мужчиной» оказался 16-летний парень с ментальными нарушениями. Он, действительно, зашел в подъезд, но ничего противоправного не сделал – это подтвердила женщина, о которой говорится в публикации.

Сотрудники полиции посоветовали законному представителю подростка подать иск в суд о защите чести на администратора сообщества, разместившего данный пост.

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