В Кузбассе работник и работодатель подали друг на друга иски в суд

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В Прокопьевске работник и работодатель не смогли разрешить трудовой спор и подали друг на друга иски в суд. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Сотрудник хотел расторгнуть трудовой договор с компаний и взыскать задолженность по зарплате. Свои требования мужчина мотивировал тем, что в трудовом договоре местом работы был указана Москва, а фактически он трудился в Мурманской области, то есть работал вахтовым методом. Мужчина подтвердил это авиабилетами, документами о расходах на питание, а также тем, что рабочие смены составляли по 12 часов ежедневно без выходных и праздничных дней. Кроме того, перед истцом образовалась задолженность по заработной плате, связанная с переработкой.

Ответчик пытался доказать, что работа вахтовым методом в компании не применялась, а сотрудник просто был в служебной командировке. Но убедить суд не получилось. Требования работника были признаны обоснованными. Компанию обязали выдать мужчине трудовую книжку с записью об увольнении по инициативе работника и взыскать задолженность по зарплате.

Фирма подала встречный иск к мужчине о взыскании материального ущерба, но суд отказал в его удовлетворении.

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