В Березовском долю угольной отрасли планируют снизить с 87% до 37% к 2035 году

Фото: пресс-служба АПК.

Березовский оказался в числе муниципалитетов, которые сильнее всех ощутили последствия угольного кризиса. Об этом заявил губернатор Илья Середюк.

Сегодня глава региона вместе с горожанами заслушал доклад мэра Евгения Курапова о развитии города, после чего обозначил приоритетные направления развития муниципалитета. Губернатор отметил, что власти поддерживают город: в прошлом году Березовскому было направлено 150 миллионов рублей, в этом - еще 158. В первую очередь средства идут на погашение долгов по зарплате.

В числе приоритетов развития города - диверсификация экономики города, уход от угольной зависимости. К 2028 году в Березовском планируется создать свыше 300 новых рабочих мест, привлечь около 3 млрд рублей инвестиций, к 2035 году — снизить долю угольной отрасли в экономике города с 87% до 37%.

Ранее мы писали, что мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек, а также Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году.