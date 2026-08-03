В Орджоникидзевском районе Новокузнецка уровень воды снизился за сутки

Фото: соцсети Дениса Ильина.

За прошедшие сутки уровень воды в пострадавшем от подтоплений Орджоникидзевском районе Новокузнецка снизился на 8 сантиметров, сегодня — еще на 10. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Сегодня работники МБУ «Защита населения» откачали воду с улиц Инская, Междуреченская, Барабинская, Пархоменко. Проверили работоспособность шандоров на реке Томь. Подключили силы МЧС. Также продолжили укреплять береговую линию Алениного ручья.

На завтра запланированы работы на улицах Томь-Усинская, Новостройка и других. Специалисты будут выполнять земляные работы, устанавливать помпу и откачивать воду.

Ранее мы писали, что в Березовском долю угольной отрасли планируют снизить с 87% до 37% к 2035 году, а также в Кузбассе первая декада августа будет по температурам выше климатических норм на 1-3 градуса.