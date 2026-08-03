В кузбасском городе подростки готовили массовую расправу в школе

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В Киселевске двое юношей готовили массовую расправу в школе - сегодня суд избрал им меру пресечения. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Подростки обвиняются в приготовлении к убийству двух и более лиц по предварительному сговору. По версии следствия, школьники обсуждали совершение массового убийства при помощи самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца — до 29 сентября 2026 года.

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