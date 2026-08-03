Фото: пресс-служба АПК.

С 3 августа в Кузбассе стартовал прием заявлений на голосование по месту нахождения – избиратели смогут отдать свой голос не по месту постоянной регистрации, а по тому адресу, где они фактически будут находиться. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Подать заявление можно в через портал «Госуслуги», в территориальной избирательной комиссии или в МФЦ с 3 августа по 14 сентября. С 9 сентября заявления начнут принимать участковые избирательные комиссии.

«За кандидатов в Госдуму по одномандатным округам можно проголосовать на любом участке в пределах этого округа. Аналогичное правило действует для дополнительных выборов в Законодательное Собрание Кузбасса: доступны участки в границах соответствующего округа. Исключение — выборы в местные советы: там проголосовать можно только по месту жительства», - пояснили в пресс-службе АПК.

Напомним, что 18, 19 и 20 сентября в Кузбассе пройдут 18 избирательных кампаний. Среди них — выборы депутатов Госдумы, довыборы депутата Законодательного Собрания Кемеровской области по одномандатному округу № 5, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе основные выборы депутатов Кемеровского и Новокузнецкого горсоветов.

Ранее мы писали, что в Березовском долю угольной отрасли планируют снизить с 87% до 37% к 2035 году, а также в Кузбассе первая декада августа будет по температурам выше климатических норм на 1-3 градуса.