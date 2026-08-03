В Управления Росгвардии по Кемеровской области назначен новый руководитель

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

На должность начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу назначен Павел Кузнецов. Соответствующий указ подписал президент РФ 27 июля.

С декабря 2025 года Павел Кузнецов исполнял обязанности руководителя территориального управления.

Павел Кузнецов - выпускник Сибирской академии права, экономики и управления, участник СВО. Работу начинал в органах внутренних дел Иркутска в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В дальнейшем трудился на руководящих должностях в специальных подразделениях Росгвардии. В последние годы занимал пост замначальника Управления Росгвардии по Иркутской области.

Ранее мы писали, что в Березовском долю угольной отрасли планируют снизить с 87% до 37% к 2035 году, а также в Кузбассе первая декада августа будет по температурам выше климатических норм на 1-3 градуса.