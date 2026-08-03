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НовостиЧто происходит3 августа 2026 22:59

В Кузбассе женщина пыталась вскрыть гараж бывшего супруга

Росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся спилить навесной замок гаража
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Топках задержали 53-летнюю местную жительницу, которая пыталась украсть вещи умершего супруга. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло во дворе многоквартирного дома на улице Советской. Пьяная женщина пыталась спилить навесной замок гаража, принадлежавшего покойному супругу. Горожанка планировала забрать себе хранящиеся внутри вещи. Бдительные соседи заметили похитительницу и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали полицейским.

Ранее мы писали, что в Березовском долю угольной отрасли планируют снизить с 87% до 37% к 2035 году, а также в Кузбассе первая декада августа будет по температурам выше климатических норм на 1-3 градуса.