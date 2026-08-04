В кузбасском поселке завершается строительство очистных сооружений

Фото: пресс-служба АПК.

В пгт Промышленная завершается строительство современных канализационных очистных сооружений - готовность объекта составляет 97%. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Новый комплекс обеспечит полный цикл очистки сточных вод: от приема стоков до их глубокой очистки. Сейчас к системе подключены 2,6 тысячи жителей, после ввода в эксплуатацию мощности позволят подключить еще около пятисот абонентов.

По словам губернатора Ильи Середюка, создаваемая инфраструктура повышает качество жизни людей.

«Ввод очистных в эксплуатацию отразится и на экологической обстановке. Но главное — мы создаем задел для дальнейшего развития территории: появляется возможность подключения новых абонентов, а значит — строительства жилья и новых социальных объектов для людей», — сказал глава региона.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.