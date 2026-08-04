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НовостиЧто происходит4 августа 2026 3:31

В Кемерове 10 детей оказались на больничных койках из-за отравлений

Всего в отделение острых отравлений больницы Подгорбунского за неделю поступило 27 пациентов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе с острыми отравлениями в больницу им. Подгорбунского поступило 27 человек, в том числе 10 детей и подростков. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Основной причиной отравлений стало чрезмерное употребление алкоголя. На втором месте оказались медикаменты, на третьем – средства бытовой химии. Кроме того, три пациента были госпитализированы с укусами гадюк.

Сейчас большая часть пострадавших уже выписана.

Медик призвал кузбассовцев знать меру при употреблении спиртного, а также хранить лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.