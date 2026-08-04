В Кемерове конфликт из-за ремонта закончился разбирательствами в полиции

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В Кедровке конфликт между двумя местными жителями закончился разборками в полиции. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Причиной ссоры между мужчинами 69 и 28 лет стали ремонтные работы, которые идут рядом с многоэтажккой, где живет пенсионер. Пожилой горожанин сделал замечание работнику из-за последствий ремонта. Словесная перепалка переросла в драку.

После случившегося оба мужчины обратились в полицию.

Сейчас заявителям выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении участников конфликта к ответственности по административной статье «Побои», которая предусматривает штраф до 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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