Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове запустят дополнительные автобусы для гостей фестиваля «Небофест». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоится 16 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». Дополнительные автобусы до места проведения фестиваля начнут курсировать с 11:00, а последний рейс сделают в 23:00.

Автобусы будут ходить по двум маршрутам: №9/1 от остановки «Драмтеатр» и №9/2 от д/п «Центральный».

Фото: администрация г. Кемерово.

Кроме того, 16 августа регулярный автобусный маршрут №9 «КЭМЗ — Сельхозтехника» будет работать по расписанию буднего дня.

Напомним, что музыкальными хедлайнерами фестиваля станут «Сестренка», «Ундервуд», «Братья Грим», Ирина Нельсон и «REFLEX».

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.