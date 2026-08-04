В Рудничном бору Кемерова вырубили американский клен на 1000 «квадратах»

Фото: Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

В Рудничном бору Кемерова вырубили американский клен на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в городской администрации.

Работники Дирекции развития городских территорий вместе с волонтерами каждую неделю выходят на борьбу с инвазивными растениями в особо охраняемой природной территории. Американский клен как раз относится к таким растениям - это агрессивный чужеродный вид, который формирует плотный подлесок, лишает молодые сосны солнечного света и буквально не дает лесу дышать. Расчистка территории позволяет устранить эту угрозу.

Работы по оздоровлению Рудничного бора продолжатся до конца лета.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.