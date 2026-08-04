Кузбасские врачи спасли мужчину с кровоточащей язвой желудка

Фото: Минздрав Кузбасса.

Врачи Междуреченской городской больницы спасли 58-летнего мужчину с кровоточащей язвой желудка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Горожанина привезли в больницу в тяжелом состоянии: острое желудочное кровотечение, потеря крови, критически низкий гемоглобин. Сам мужчина вспоминает, что практически потерял сознание.

Медики экстренно провели обследование и диагностировали кровоточащую язву желудка. В отделении реанимации начали интенсивную гемостатическую и противоязвенную терапию, сделали переливание крови.

Спустя три дня состояние пациента стабилизировались, после чего его перевели в хирургическое отделение. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, готовится к выписке и уже мечтает поехать на рыбалку.

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