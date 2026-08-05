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НовостиПроисшествия5 августа 2026 0:33

В Новокузнецке сгорело старое здание автошколы

На улице ДОЗ в Новокузнецке произошел пожар в заброшенном здании
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: МЧС Кузбасса.

Фото: МЧС Кузбасса.

На улице ДОЗ в Новокузнецке произошел пожар в двухэтажной заброшенной постройке – по словам очевидцев, это бывшее здание автошколы, сейчас оно не эксплуатируется.

Как сообщили в региональном МЧС, сигнал о возгорании поступил в 20:11. На место были направлены подразделения 11-го пожарно-спасательного отряда. К моменту их прибытия полыхала крыша, частично обрушилась кровля. Спустя 50 минут огонь удалось потушить. К работе привлекались 31 человек и 10 единиц техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара, а также причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что кемеровчан бесплатно научат спасать жизни.