В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, как выбрать арбузы и дыни

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Покупать бахчевые культуры лучше в магазинах, где имеются документы на продукцию. Реализация арбузов и дынь вдоль автомобильных дорог, не стихийных рынках запрещена - в таких местах, как правило, продается продукция, не прошедшая необходимую санитарную экспертизу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

При выборе арбуза следует обратить внимание на его внешний вид – плод должен быть достаточно крупный, с целостной коркой без повреждений.

Спелый арбуз покрыт твердой блестящей коркой, которую сложно проткнуть ногтем. Усик и плодоножка - сухие. Дополнительными признаками зрелости считаются вибрация при ударе ладонью, умеренно звонкий звук при постукивании согнутым пальцем и слабый хруст при сжатии вдоль продольной оси.

«Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом, поскольку частицы почвы и пыли, а также микроорганизмы, находящиеся на поверхности кожуры, при попадании внутрь плода быстро размножаются и могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике», - добавили в ведомстве.

Определить, есть ли в арбузе нитраты, можно только в лаборатории, однако есть косвенные признаки, которые должны насторожить: чрезмерно яркий красный цвет мякоти с фиолетовым оттенком, волокна от сердцевины к корке с желтоватыми оттенками вместо белых, а также гладкая, глянцевая поверхность среза – в норме она выглядит зернистой, «искрящейся» крупинками.

Ранее мы писали, что кемеровчан бесплатно научат спасать жизни.