Житель Кузбасса получил 20 лет колонии за изнасилование падчерицы

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В Калтане вынесен приговор мужчине, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В ноябре прошлого года кузбассовец применил насилие в отношении своей 13-летней падчерици и совершил преступления против ее половой неприкосновенности.

Суд приговорил изверга к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Кузбассе растет популярность пунктов проката вещей для младенцев.