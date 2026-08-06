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НовостиОбщество6 августа 2026 8:12

Житель Кузбасса получил 20 лет колонии за изнасилование падчерицы

В Кузбассе мужчина надругался над 13-летней девочкой
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калтане вынесен приговор мужчине, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В ноябре прошлого года кузбассовец применил насилие в отношении своей 13-летней падчерици и совершил преступления против ее половой неприкосновенности.

Суд приговорил изверга к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Кузбассе растет популярность пунктов проката вещей для младенцев.